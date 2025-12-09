新北4警洩密涉貪3人交保 1人前案遭押甫撤銷竟又遭拘提

新北刑大鄭姓代理副隊長凌晨移送地檢署複訊。呂健豪攝

新北地檢署昨（9日）上午指揮法務部調查局台中市調處偵辦新北市刑大鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐、中和分局張姓偵查佐疑洩密涉貪案，其中趙、王、張3人昨晚移送新北檢複訊後，檢察官分別諭知5萬、10萬及15萬元交保，而張員10月才因洩密案件遭羈押禁見，前天才被撤銷羈押，不料出所後立即遭檢調依涉貪案件拘提，並移送檢方複訊。

據了解，鄭員等人涉嫌自2023年起，利用偵辦刑案機會，違法查詢相關資料及偵辦進度，並疑似在與黑道餐敘時，洩漏相關資訊，檢調昨日上午前往3人住處進行搜索並通知到案訊問，趙、王、張3人接受市調處偵訊後，移送地檢署複訊，檢方訊後諭知5萬元、10萬及15萬元交保，最後移送的鄭員深夜仍在訊問中。

廣告 廣告

新北刑大趙姓偵查員複訊後5萬元交保。呂健豪攝

檢調在偵辦過程當中，又查出10月份因洩密案件遭檢調約談並裁定羈押禁見的張員涉入其中，而張員前案8日才獲撤銷羈押，不料才離開看守所隨即被檢調依新案事證拘提、移送，檢察官深夜諭知交保，讓他逃過「離所即入所」的命運。

而此案原本以為只是單純的洩密案件，但在偵辦過程當中，檢調疑似查出對價關係，因此全案除洩密、偽造文書外，將朝《貪污治罪條例》方向偵辦，相關案情將待檢警持續調查後釐清。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知