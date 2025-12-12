新北4+1安心蔬菜補助將納私校 逾3萬學生受惠

（中央社記者曹亞沿新北12日電）新北市國民黨團今天表示，成功爭取明年起營養午餐4+1安心蔬菜補助擴及私立中小學。黨團強調「孩子不分公私立」，估將有3萬多名學生受益，盼政策補齊公私立長年的補助落差。

新北市推動國中小學營養午餐「4＋1安心蔬菜計畫」，每週1天提供有機蔬菜，另4天供應產銷履歷蔬菜，迄今已逾10年。

新北市議會國民黨團今天舉辦記者會，宣布114學年度第2學期起，4+1安心蔬菜補助擴大納入私立中小學，並於115年度編列超過2000萬元預算。政策將涵蓋全市24所私立中小學，約新增3萬7889名學生受益。

黨團書記長王威元表示，過去在交通、反毒、特殊教育與營養午餐等政策上，私立學校長期面臨資源不足的結構性問題，尤其在有機蔬菜補助上，私校與公立學校存在明顯落差。這次會期國民黨團成功爭取將營養午餐差額補助擴及私校，回應家長與學校的期待。

黨團副書記長黃心華說，營養午餐政策不只是補助金額的問題，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受。唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，才能真正讓學生吃得開心，讓家長放心。

議員劉美芳也指出，肯定4+1安心蔬菜政策逐步擴大至私立學校，但也提醒真正的公平不僅在補助本身，更在於是否正視城鄉、學校規模與資源配置所造成的結構性差距。

議員邱峰堯則以私校家長會長的角度指出，不論公私立，孩子都是新北市的孩子，每餐增加3至5元的餐費預算並非負擔，重點在於是否有完善的配套與調度機制，建議由果菜公司負責統籌調度，在跨局處監督下讓制度更穩定。

教育局表示，新北4+1安心蔬菜114學年度第2學期擴大補助私校，估增加投入逾2000萬元，讓公私立學生都能享有一致的營養照顧。明年度已編列中小學營養午餐供應4+1安心蔬菜差額補助經費約1億9320萬元，降低成本波動對學童餐食的影響。（編輯：龍柏安）1141212