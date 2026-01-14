新北42天查獲832件毒駕 侯友宜要求警政單位全力投入查緝

248260114a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜今（14）日於新北市政府市政會議中，針對新興毒品快速蔓延，對交通與公共安全形成高度風險，說明近年新北市防制毒品成果。侯友宜強調，新北對毒品零容忍，面對毒駕問題態度明確，查緝行動只會加強，不會退讓，目標就是守護市民平安生活。

侯友宜表示，市府在防制毒品過程中，觀察到依托咪酯迅速擴散，毒駕案件明顯增加，2年多前已向中央反映，要求正視相關風險。中央與地方攜手合作，針對毒駕啟動專案防制，並編列預算導入依托咪酯快速檢驗試劑，讓第一線執法人員能即時應對。

廣告 廣告

隨著快篩工具上線，查緝效率明顯提升。侯友宜指出，透過快篩試劑執行查驗，短短42天已查獲832件毒駕案件，占全年案件比例達4成7，顯示快篩在毒駕防制上產生強大震懾效果，也讓違規行為無所遁形。

侯友宜接著表示，雖然在查緝毒品上已見顯著成果，但數據同時反映毒駕問題仍然普遍。他會持續要求市府團隊與警察機關全力投入，打擊毒駕絕不手軟。隨著春節接近，加上尾牙聚會增加，酒駕與毒駕交錯風險升高，相關取締作為將持續加碼，確保道路安全不打折。

侯友宜最後重申，防制毒品範圍不只鎖定毒駕，電子煙與各類毒品同樣列入重點管理，市府會整合資源，全力推動反毒工作，向毒品明確說不，讓市民安心過好年。

照片來源：新北市政府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

陳乃瑜籲新北市速跟進營養午餐免費 政策非零和選擇

江翠國小幼兒園優化5大設施完工 山田摩衣爭取翻新親自開箱

【文章轉載請註明出處】