新北42天狂抓832毒駕！牙醫公會贈百萬裝備力挺防毒、酒駕

新北牙醫公會致贈快速酒精檢知器與購買唾液毒品快篩試劑專款。（圖／翻攝畫面）





新北市警局去年11月20日正式導入毒品唾液快篩，上線僅42天就查獲高達832件毒駕，數量相當驚人，新北市牙醫公會有鑑於此，昨天（14日）特別由副理事長賴宜珊代表捐贈新北市警局1百組「L15快速酒精檢知器」，令挹注新台幣20萬5千元，專款用於採購毒品唾液快篩試劑，總價值超過1百萬元，期盼以實際行動力挺第一線執法。

新北市牙醫公會指出，近來酒駕與毒駕案件頻傳，對社會大眾及用路人安全造成嚴重威脅，第一線員警在攔檢勤務中也面臨高度風險，有鑑於員警日以繼夜維護治安與交通安全，特別捐贈「L15快速酒精檢知器」，兼具指揮、檢測及高亮度照明功能，可有效提升夜間或高車流環境下的盤查安全性，縮短判斷時間，強化勤務效率與執法效能。

廣告 廣告

新北牙醫公會更同步捐助毒品唾液快篩試劑採購專款，期盼在防制毒（酒）駕關鍵時刻，協助警方具備更充足的即時執法資源，醫師守護市民健康，警察守護城市安全，期望透過公私協力，共同提升城市安全防護能量。

新北市警局則說，俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯濫用情形嚴重，毒駕案件隨之攀升，去年11月20日正式導入毒品唾液快篩，有效突破以往無法即時採證的執法瓶頸，上線僅42天，就查獲高達832件毒駕，約占全年取締總數近五成，平均每日查獲近20件高風險案件。

新北警也說，相關強化作為也反映在交通安全數據上，期間內交通事故件數下降3.5%，死傷人數減少6%，顯示科技輔助執法對提升道路安全具體有效。

新北市長侯友宜對毒駕問題高度重視，曾於市政會議中強調，毒駕行為形同神智不清者駕駛危險工具在道路上行駛，對市民生命安全造成極大威脅，更在會中重申市府對於毒駕採取零容忍立場，將持續強化執法力道，防止憾事重演。

新北牙醫公會致贈快速酒精檢知器與購買唾液毒品快篩試劑專款。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

淡水男毒駕載妻小出門！2度擦撞轎車 遭警逮下場曝光

抓到了！新店男遭砍後腦20公分刀傷 室友嫌犯落網這樣說

槓上開花！詐欺通緝犯被查獲滿車毒 還帶警去查槍

