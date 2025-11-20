新北5位女孩勇闖全國海事技職賽 奪佳績

全球海運人才競爭激烈，新北技職再添亮點！「一一四年全國高級中等學校海事水產類技藝競賽」於十一月四日至六日在國立蘇澳海事登場，新北市中華商業海事職業學校以穩健實力連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，也是全國唯一奪獎的私立學校。八位參賽選手中有五位是女性，她們以亮眼表現打破海事領域刻板印象，為新北技職教育寫下值得肯定的新頁。

教育局長張明文昨（二十）日表示，新北市推動技職教育一向以「務實致用、證能合一」為核心，從國中技藝教育、國際證照、企業實習到升學就業，建構完整的人才培育鏈。中華商海身為全市唯一海事類學校，肩負培育航海、輪機與海事管理專業人才的重要任務，長期與航運造船產業鏈合作，是台灣海事人才的重要培訓基地。

今年競賽中，五位女性選手出色表現格外引人矚目。榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬同學分享，前兩屆學姊的成功是她最大的動力，而密集訓練更讓她學會調整心態、克服壓力，目前已立志升讀國立海洋大學商船學系，期許自己航向更遠的國際航道。輪機職種優勝的王柏鈞同學則感謝教育局與學校提供完善訓練環境，讓他不斷突破自我。而輪機選手謝宇絜更是全國唯一女性輪機代表，她說：「輪機工作雖然辛苦，但親手完成每一道工件的瞬間，就是我最堅定的理由。」

中華商海近年積極深化產學鏈結，與陽明海運、萬海航運、台船公司、龍德造船廠及領袖海洋遊艇俱樂部等企業建立合作，累計職場參訪與實習人次超過二百五十人。陽明海運更提供全額獎學金並保障就業，今年已有二十二位高三生登上教育部「御風輪」前往日本實習，讓學生畢業即具備國際航線的專業競爭力。

教育局強調，技藝競賽不僅是一場比賽，更是國家技職人才的「實力檢驗場」。中華商海在新北技職教育支持下接連創佳績，尤其本屆女性選手大放異彩，象徵海事領域走向多元共融、性別友善新時代。