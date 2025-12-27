新北5公斤肥橘貓受困3層樓高樹 專業人士架梯助脫困

林口區四維路上三層樓高的樹上，一隻目測5公斤以上、身型肥胖的米克斯大橘貓爬在上面下不來，愛貓人士緊急發文求助，希望貓這隻浪貓能安全脫身。（民眾提供／吳嘉億新北傳真）

一位關心「毛寶貝」浪浪的女子，日前發現經常餵食、一隻身型肥胖的米克斯大橘貓不見身影，原來可能是因為被狗追，爬到新北市林口區四維路上三層樓高的樹上後下不來，在地方社群平台發文後引發關注與留言，後來住桃園的專業動物救援人士夏冠群帶來高梯救援，最終今（27）日在樹上已不見貓身影，猜想應是半夜安全下梯離開，眾人也放下心，完成這場救貓大作戰。

發文的女子說，自己一樓的工作室附近有7至8隻的浪浪，庭院裡有時也會有流浪貓來討食，自己也有養4隻，所以會到附近餵食浪浪，邊餵邊幫忙帶牠們去結紮。其中「大橘」是今年9月才發現的新貓，11月才剛帶去結紮，最近卻不見貓影，沒想到是鄰居發現在他們補習班外的大樹上，只好發文請求大家幫忙架高梯讓貓可以自己下來。

林口區四維路上三層樓高的樹上，一隻目測5公斤以上、身型肥胖的米克斯大橘貓爬在上面下不來，在經專業人士架好高梯後，白天已不見貓咪身影，研判半夜安全下梯離開。（民眾提供／吳嘉億新北傳真）

夏冠群表示，先前約4、5天前有收到求助訊息，告知求助人包含架高梯、張羅器材、餵食支持等許多辦法，可是情況仍沒有效進展，正巧昨晚也收到林口粉寮路上有貓咪受困在特殊的金屬包覆牆面結構裡需要救援，所以乾脆順路帶高梯過去協助架設，讓困樹上好幾天的大肥橘貓可以有路下來。

夏冠群提到，貓咪受困在高聳的樹上時，人若想上樹或強捉，只會把貓趕到更高處或跳下，此次受困貓咪體型目測5公斤以上，是個大肥貓，而現場樹葉叢中間高度約為三樓高、接近四樓地板，肥貓咪若摔下來，非死即重傷，所以務必要有耐心，以對貓咪最安全的方式救援。

新北市議員陳明義也在獲報後趕到現場，並請新北市動保處前往協助救援。新北市動保處則是回應，在抵達現場欲實施救援時，已有專業人士到現場自行實施救援，並告知旁邊已有放長梯，貓會自己下來，後續便交由民眾接手救援。

