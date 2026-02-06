新北5分局召開治安座談會 警民連心守護春節平安

淡水分局召開「115年守護新北安全座談會」。（圖／翻攝畫面）





新北市警局長方仰寧自創「守護新北安全座談會」，並要求各分局各自辦理座談會，而今天（6日）分別有海山分局、樹林分局、淡水分局、三峽分局以及汐止分局共5個分局召開座談會，廣邀轄內民意代表、里長、學校、金融機構及餐飲業者等地方仕紳參與，針對農曆過年期間治安維護工作進行解說，凝聚安全共識，建立跨單位合作機制。

海山分局指出，因應春節連續假期即將到來，海山分局將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸為執勤重點，全力投入安維工作，展現守護家園的決心，確保轄區民眾在春節期間都能享有安心、安全的生活環境。

海山分局召開「115年守護新北安全座談會」。（圖／翻攝畫面）

樹林分局則表示，治安與安全需要公私協力，未來將持續辦理相關座談與宣導活動，深化跨機關合作，攜手打造安心、宜居的樹林、樂活新北的生活環境，讓民眾在每一個重要節日與日常生活中，都能感受到安全的守護。

樹林分局召開「115年守護新北安全座談會」。（圖／翻攝畫面）

淡水分局則以「實際情境模擬」為核心，教導民眾在危機發生時如何精準應處，確保自身與家人安全，另外有鑑於過年將至，分局也推出「舉家外出住居安全」、「民眾存提款護鈔」及「現金寄存派出所」等多項服務，並於各據點設置機動派出所，提供即時且有感的警政服務，讓民眾安心過好年。

三峽分局召開「115年守護新北安全座談會」。（圖／翻攝畫面）

三峽分局則說，今年春節重要節日安全維護工作自2月9日至2月23日，為期15天，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，加強金融機構巡邏防護、落實交通疏導勤務，並於觀光熱區、車站及人潮聚集處所強化警力部署與聯防機制，讓市民安心過好年

汐止分局也說，安全不再是警察單方面的努力，而是社區共同的責任。透過座談交流，讓里長、業者與居民成為彼此的安全夥伴，從社區出發，把正確的安全觀念深植日常生活。警方將續以務實行動守護地方，攜手打造更安心、更有韌性的幸福汐止。

汐止分局召開「115年守護新北安全座談會」。（圖／翻攝畫面）

