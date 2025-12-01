新北5千萬專案破除「沉痾戶」 預計115年底完工
新北市政府水利局為解決長年困擾市民的污水接管問題，針對過去因遭遇施工障礙無法接管的「沉痾戶」，已於今年10月28日成功決標「114～117年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)第一標」，將針對過去因情事變更或現地條件改善而可施工的家戶進行接管，預計115年底完工，工程經費為5,000萬元，全數由市府自籌款項支應。
水利局長宋德仁表示，工程主要接管對象是過去推動污水工程時遭遇重重難關的用戶，包含後巷空間狹小、地下管線密佈無路徑可埋、施工受私人土地限制，以及建物形態特殊等複雜問題。這也是此項經歷 6 次公開招標工程，數次調整預算，克服營建物價飛漲及缺工等嚴峻挑戰，最終才得以順利決標的原因，堪稱「最難污水工程」。決標後將透過重啟調查、變更施工路徑、調整工法等方式，鍥而不捨尋求突破，為這些「沉痾戶」徹底打通地下障礙。
宋德仁指出，自104年啟動針對障礙戶的專案接管至今，經過多年努力已讓56,819戶「沉痾戶」的生活環境「重見光明」。隨著市民環保意識的抬頭，近年來未接管住戶紛紛透過民意代表、人民陳情及未納戶專線等方式，積極表達希望能盡速接管的強烈訴求，目前已登錄待辦的未納戶仍有93案，概估約10,500戶，水利局承諾將持續辦理現勘，主動與住戶溝通，尋找可行施工路徑，排除障礙完成污水接管，積極回應市民對環境改善的期待。
水利局再次誠摯呼籲市民朋友，務必把握這次專案污水接管的寶貴機會，並請住戶積極配合接管作業。接管完成後，市民將立即享有乾淨寬廣的後巷空間，並可停止使用傳統化糞池及污水處理設施，不僅能徹底告別定期抽水肥的困擾，更能實質省下抽水肥、電費及設備維護等多項費用，讓「免抽水肥」的便利生活正式成真。水利局將持續加速與住戶溝通，推動後續作業。若民眾有任何污水接管相關疑問，皆可撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580(您要接-我幫您)」洽詢。
