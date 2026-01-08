新北5萬大型重機僅413格停車位 交通局：7月起逐區開放

新北市自民國114年8月1日起，試辦開放板橋區及新店區路邊機車格可停放大型重機。（本報資料照片）

新北市自民國114年8月1日起，試辦開放板橋區及新店區路邊機車格可停放大型重機。議員黃淑君指出，目前新北市登記的大型重機數量超過5萬台，但僅規畫413格路外停車場專有的大型重機停車格位，並建議開放私人停車場可停放大型重機。交通局長鍾鳴時說明，今年7月1日前會逐區檢討，7月1日後全面開放。

黃淑君表示，大型重機停車格位嚴重不足，目前全市僅有板橋、新莊2區共413格大型重機停車格位，相關社區也無對照規範。至於私人停車場也不該秉棄不管理，畢竟設立私人停車場須經過交通局審核。未來不論是私人或是公共有停車場應開放大型重機停放，讓民眾有多元選擇。

廣告 廣告

鍾鳴時指出，依據現行法規，雖然開放汽車格讓大型重機停放，但事實上，大重機需要更多、更方便的停放位置，7月1日前將逐區檢討及規畫，盡量在3月、5月或每隔一段時間納入1個行政區，7月1日後再納入全數行政區的路邊的收費停車格。

鍾鳴時說，中央也正在檢討相關法規，部分停車場受限安全結構，不見得每一處都適合大重機停放，未來將以個案來做檢討。

更多中時新聞網報導

《怪奇物語》「威可那」享受凌晨上工

楊丞琳聞香止飢 瘦4公斤秀小蠻腰

花花拍短影音拿回自主權