新北5178優秀學生獲市長獎肯定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市一一四學年度市長獎、適性市長獎、品學模範市長獎暨優秀身心障礙學生代表與市長合影活動，於昨（九）日於新北市正式展開首場表揚。此次活動規劃於六月九日、十日、二十九日及三十日分場辦理，本學年度共有五千一百七十八位高中職、國中及國小優秀學生獲獎，涵蓋高中職九百九十九人、國中一千五百五十一人、國小二千零二十一人，以及適性市長獎一百九十三人、品學模範市長獎代表三百八十四人與優秀身心障礙學生三十人，充分展現新北學子在學業、品格、技藝與多元領域的卓越成果。

新北市長侯友宜親自出席表揚活動，除逐一與獲獎學生合影留念，記錄畢業前夕的榮耀時刻外，更親自勉勵學子。侯友宜表示，看見新北學生在學業、技藝、品格、才藝及克服逆境等方面展現傑出表現，深感欣慰；他特別感謝師長長期的悉心陪伴與家長的支持，共同成就孩子生命中重要的里程碑。

廣告 廣告

侯友宜勉勵現場學生，「今天，你們是新北的驕傲；明天，你們將創造臺灣的未來！」他強調，每一位站上舞台的孩子，背後都代表著努力、堅持與自信，這也展現了新北教育重視多元發展、適性揚才的核心價值。他期許同學們帶著良善品格、積極態度與腳踏實地的精神，勇敢邁向人生下一階段。

此次獲獎者中，亮點個案多元。新北高工資訊科許邵安透過適性安置入學，在師長鼓勵下發掘潛力，高一即考取電腦軟體設計與硬體裝修丙級證照，更在勞動部第十八屆全國身心障礙者技能競賽奪得「網頁設計」金牌，成為自我突破的典範。錦和高中陳柏宇面對家庭環境挑戰，仍以穩定態度投入學習，不僅自然科學科表現優異，更擔任榮譽服務隊副大隊長並考取防災士證照，展現優秀的學業實力與服務精神。

體育表現方面，光榮國中陳予澤在國中田徑生涯累積奪下八面金牌，並於全中運賽場一舉包辦一百公尺、二百公尺及三項接力共五面金牌，同時打破二項大會紀錄。三峽國中蔣雨希則在學業、語文及體育領域皆有亮眼發揮，連續獲頒市長獎及品學模範市長獎，展現高度自律與毅力。