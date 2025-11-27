新北6國手迎戰亞洲技能競賽

第三屆「亞洲技能競賽」昨（二十七）日起至二十九日一連三天在南港展覽館盛大展開，這是臺灣首次主辦亞洲最高規格的技能賽事，吸引三十一國、四十四職類、超過三百名青年好手齊聚較勁。今年新北市共有六位優秀選手披上國手戰袍代表臺灣出賽，展現新北技職實力。

教育局指出，此次入選國手的六位新北選手包括：商務軟體設計的呂治寬（新北高工）、汽車板金的呂彥均（南強工商）、網頁技術的林碩斌（智光商工）、自主移動機器人的林鑠亦（樟樹國際實中）、蔡明成（泰山高中），以及參加網頁技術青少年組的高繼翊（新北高工）。選手不僅肩負代表臺灣與亞洲青年好手較量的使命，也展現新北技職教育扎根與訓練的厚實基礎。

為讓更多民眾親身感受技職魅力，新北市教育局於競賽期間在南港展覽館打造「AI×科技×新未來」主題館，以科技、ＡＩ與實作跨域融合，打造沉浸式的技職體驗。現場規劃「頂尖對決體驗區」，讓參觀者透過動手操作認識多元專業領域。每日安排不同亮點主題，包括小服裝設計師、花藝創作、指尖天燈、智慧機器手臂操作、分子冰淇淋、造型毛巾ＤＩＹ等，從創意到科技一次體驗。