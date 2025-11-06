新北6座市場摘五星 4連霸

經濟部優良市集暨樂活名攤評核，新北市鶯歌美食廣場榮獲五星市集殊榮。（新北市場處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

經濟部商業發展署「二０二五台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」得獎名單出爐，新北市鶯歌美食廣場榮獲五星市集殊榮，使新北市五星市場總數達到六座；而獲得四星以上認證攤位數共計一一三攤，自從經歷Covid-19疫情後一一一年重啟市場評核計畫以來，連續四年勇奪全國第一。

新北市府市場處指出，經濟部商業署市集名攤評核計畫，素有「菜市金馬獎」之稱，評核內容除強調攤位特色、衛生條件及商品品質外，更注重市場意象、美學設計、ｅ化建置、多元支付、多語標示及各類消費者服務等。

市場處表示，今年鶯歌美食廣場獲評為五星市集，加上之前汐止觀光夜市、林口公有市場、泰山公有市場、淡水中正美食廣場以及瑞芳美食廣場等，讓新北市的五星市場總數達到六座。

市場處長李長奎表示，透過此一評核可提供市場與攤商交流的平台，並藉此達到良性競爭的效果，市場處在參與中央評核前，會先舉行自辦評核，由專家學者實地訪查並提供建議，給予攤商實質的輔導與方向，再從中挑選具示範性質的市場與攤商，推薦至中央評核以爭取最佳成績。

新北市公有零售市場聯合發展協會理事長林文貴指出，每個市場經營品項豐富多元，尤其生鮮與美食的營業環境湯湯水水較多，許多市場重新改造、改建，隨著消費者習慣努力轉型，要維持舒適環境與多元的服務非常不容易，感謝評審的肯定市場與攤商的用心經營。