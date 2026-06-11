新北60歲洗腎患者失聯！醫護擔憂通報里長、警方 破門驚見全裸陳屍浴缸

記者林盈君／新北報導

本月8日，新北市中和區民享街某公寓，一名定期需要洗腎的60歲陳姓男子，被發現全裸陳屍家中浴缸內。據了解，因陳男當天未前往診所報到，醫護人員遲遲聯繫不上，隨即通報當地里長，並向警方通報協助。警方獲報後上門查看，破門進入後，赫然驚見陳男全裸躺在浴缸內，已明顯死亡。新北檢方會同法醫相驗，釐清死因為腎臟疾病引發的代謝性休克，家屬無異議，遺體已交還家屬辦理後事。

新北中和民享街某公寓，一名定期需要洗腎的60歲陳姓男子，被發現全裸陳屍家中浴缸內。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男獨居於公寓，因罹患腎臟疾病，須固定前往診所洗腎。本月8日，陳男遲遲未到診所報到，醫護人員也連繫不上，擔心陳男安危，因此聯絡當地里長，與警方前往陳男住處查看。由於其住處敲門無回應，警方取得陳男家屬同意後，通知鎖匠到場開門，未料卻發現陳男已死亡。鑑識人員到場採證，現場無打鬥痕跡，排除外力介入可能。檢方相驗後，判定死因為腎臟疾病引發的代謝性休克。

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新北中和民享街某公寓，一名定期需要洗腎的60歲陳姓男子，被發現全裸陳屍家中浴缸內。（圖／翻攝畫面）

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