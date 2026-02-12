新北67校攜手藝術家 點亮孩子美感基因

大同國小原民學習場域舞蹈表演課程。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

藝術不只是課表上的一堂課，而是陪伴孩子成長的重要養分。新北市教育局一一四學年度再度攜手張榮發基金會推動「藝術深耕教學計畫」，輔導六十七所學校引進專業藝術家駐校，透過藝術家與校內教師「共備、共教、共學」的協作模式，將美感教育系統性融入日常課程，讓學生在學習歷程中自然培養感受力、想像力與表達力。

教育局長張明文指出，新北自九十七年起即持續建構藝術家、藝文團體與學校間的合作網絡，透過資源精準媒合與教學共創，擴大跨域整合與在地連結，讓藝術教育成為校園日常，為孩子打造兼具創意、溫度與包容力的學習環境。

廣告 廣告

位於山城的平溪國小推動藝術深耕計畫已邁入第八年，長期引進專業舞蹈師資進駐，透過校內外教師協作，依學生特質設計課程，並定期辦理「歲末才藝秀」與「鐵道快閃」展演活動。孩子從最初的羞澀退縮，逐步學會自在運用肢體表達情感，在舞台上展現自信與光采，藝術課程也成為學生最期待的學習時光。

樹林區大同國小則以跨域整合深化美感教育，高年級課程結合英語與藝文領域，並運用校內原民文化學習場域，讓學生在律動與表演中理解族群文化。

漳和國中透過多元藝術課程，引導學生親近藝術、建立審美素養。教師分享，藝術不僅是技巧學習，更是情感表達與自我探索的重要媒介，學生在創作與展演歷程中培養專注力與合作精神，並學會以正向方式抒發情緒，讓社會看見孩子多元而閃耀的學習成果。

教育局指出，近八年來已累計投入超過六千萬元經費，支持六百一十三校次、數萬名學生參與藝術深耕教學，不僅有效縮短城鄉藝文資源落差，也協助學校將在地文化轉化為具特色的校本課程。