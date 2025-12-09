新北7年1.2億元打造共融特色遊戲場 5校附幼聯合啟用

大崁國小附幼的多元攀爬組。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局自2019年起投入1.2億元持續打造安全、共融與在地特色的遊戲場，教育局長張明文9日出席石碇區和平國小的遊戲場啟用典禮，並同時宣布啟用大崁、厚德、三芝、頂溪與和平國小等5所國小附幼遊戲場聯合啟用，盼以打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

張明文表示，新北市自2019年起持續補助幼兒園改善遊戲場設施及定期檢驗共270座，迄今已投入1.2億元，全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵進行遊戲場規劃設計時融入在地特色，這次啟用的5座遊戲場分別為大崁國小附幼、厚德國小附幼、三芝國小附幼、和平國小附幼及頂溪國小附幼，其中大崁、厚德及三芝國小附幼等3座遊戲場，以「一起玩」為核心概念，規劃鳥巢鞦韆、4人座翹翹板、多人傳聲筒、桌上型沙坑與無障礙坡道，讓不同能力的幼兒都能共同安全遊玩，孩子們利用在日常的排隊、輪流及彼此合作中培養社交、責任與團隊感。

和平國小附幼的遊戲場完整呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸，打造以大冠鷲為造型的主遊具，結合筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等挑戰設施象徵乘風高飛；紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影。

頂溪國小附幼則以校本課程「綠野芳蹤，精靈探索樂園」為主題，打造專屬2至6歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。幼兒煜燊說，一開始有點害怕往上爬，但和大家一起挑戰就不怕了。

