新北7旬翁推久病妻墜樓亡 長照悲劇獲輕判2年半

（中央社記者曹亞沿新北5日電）新北7旬翁長年照顧臥病在床的妻子，113年將妻推下樓致死後赴警局自首。新北地院審酌該案為長照悲劇，與一般殺人案動機有別，依自首且其情可憫依法減刑，判有期徒刑2年6月。

民國113年12月9日上午7時許，7旬林姓老翁在新北市新莊區住處內，用輪椅將長年臥病在床的6旬妻子邱姓婦人推往客廳窗邊，並將其從窗戶推下樓，使邱婦從14樓摔落地面身亡，隨後林翁前往附近警局自首。新北地檢署去年3月依殺人罪起訴林姓老翁。

新北地方法院判決指出，林姓老翁長年獨力照顧妻子，但妻子病情持續惡化、毫無好轉，幾乎喪失行動自理及語言能力，老翁在長期負面情緒的累積之下做出犯行。法院徵詢其他家屬意見表示，失去至親已很難過，沒有要對林翁提出求償等。

合議庭審酌本案為長照悲劇，與一般殺人案件出於逞凶鬥狠、謀財害命或隨機殺人的動機、手段顯然有別，且林姓老翁在犯案後約5分鐘就主動前往警局自首，於偵訊、審理期間也始終坦承犯行，依其自首且情節堪予憫恕依法減刑，判處林姓老翁最低刑度有期徒刑2年6月。可上訴。（編輯：李錫璋）1150205