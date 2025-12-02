新北7旬翁獨自離開醫院失聯 漂碧潭渡船頭成浮屍

記者莊淇鈞／新北報導

搜救人員在碧潭渡船頭發現黃翁漂浮在湖面上。（圖／翻攝畫面）

新北市1名黃姓老翁近期因病，在醫院接受手術治療後，疑因自覺術後恢復狀況不如預期，今天（2日）上午自行搭計程車離院便失聯，家屬急向警方報案並協尋。警方調閱監視器後發現，黃翁上計程車後是前往新店碧潭，下車後便失去蹤影，消防人員獲報到場搜救，將黃翁撈起時，發現已無生命跡象，經家屬到場確認身分無誤，並表示不願再進行急救，確切死因仍待後續調查釐清。

據了解，黃翁因椎間盤突出在某醫院進行手術，術後自覺復原狀況不如預期，院方今天發現，黃翁今天上午10時許，自行搭乘計程車離院，家屬急向警方報案並協尋，上午11時許，警方及消防隊發現黃翁漂浮在碧潭上，經打撈起已無生命徵象。

黃翁家屬到場指認確認為黃翁，家屬表示不進行急救，後續警方依規定報請地檢署辦理相驗，以釐清黃翁確切死因。

