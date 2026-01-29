新北7旬翁疑不滿家暴令及要看「認知治療」 暴走拿鋸砍妻女還狂咬

記者莊淇鈞／新北報導

林姓老翁被警方家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區長安街巷內，昨天（28日）深夜，1名70歲的林姓老翁，折合鋸及榔頭在家中追砍並狂咬前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫，現場更滿是血跡，場面怵目驚心、警方獲報到場，將老翁壓制逮捕，警詢後，將他依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。據悉，林翁疑因前妻2024年申請家暴令，加上因家庭瑣事及需要認知治療，長期積壓不滿下，才突然暴走行兇。

現場血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

據了解，林翁與68歲葉姓婦人結婚多年，育有2名女兒分（48歲、45歲），夫妻倆後因故離婚，因林翁無業，雖然林翁期間有4次家暴相關紀錄，但葉婦僅在2024年申請保護令，加上妻女認為林翁平時都很正常無危險，1家4口仍同住在蘆洲長安街上。

林翁行兇使用的折合鋸。（圖／翻攝畫面）

林翁行兇的榔頭。（圖／翻攝畫面）

昨天深夜，林翁又開始翻舊帳，為一些瑣事找架吵，還認為因為前妻對他申請家暴令等，讓他要去接受「認知治療」，因此突然暴走，突然拿出家中的折合鋸、榔頭在家中追砍攻擊前妻及女兒3人，甚至只要被他抓住，就張口狂咬，讓現場血跡斑斑觸目驚心。

70歲林姓老翁拿折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒後被警逮捕。（圖／翻攝畫面）

轄區蘆洲警分局獲報後動員大批警力到場，將失控的林翁壓制逮捕帶回偵訊，而受傷的前妻及女兒3人經救護人員檢傷，發現葉婦右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷；大女兒頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部數條條狀擦傷、左手第5指及第4指撕裂傷、第三指擦傷；小女兒左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷，幸經送往醫院救治後並無生命危險。

警詢後，將林姓老翁依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

