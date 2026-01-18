新北7旬翁與家人吵架 橋下縱火企圖自殘

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊發生縱火案！昨晚10時30分左右，1名年約70歲的老翁在新莊區中港大排昌隆橋下方人行步道焚燒雜物縱火，火勢不大但在夜晚顯得特別光亮，路過民眾見狀即刻報案。消防人員趕抵，將站在火堆旁的老翁拉開，同時送醫急救，所幸其燒燙傷不嚴重，保住一命。

警方初步調查，老翁在雜物堆淋上汽油，以打火機點火焚燒，燃燒面積約4平方公尺。據悉，老翁的精神狀況不穩定，目前僅得知他自稱與家人產生口角，心情太差所以外出放火洩憤，並試圖自殘。警方表示，目前老翁還在醫院治療，後續待其傷勢、情緒較穩定後再行筆錄製作，本案將朝縱火罪嫌偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

