新北7義消爽領南亞大火救災費！被控駐地賭博飲酒 消防局開鍘

義消分隊長與隊員遭指控在駐地內賭博喝酒，還詐領南亞大火的救災費。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長被檢舉，涉嫌與多名義消在消防分隊駐地內賭博、喝酒，去年南亞大火當天，不僅未出動協助救災，還在事後詐領出勤費，內部檢舉卻不了了之，近日社群平台出現相關照片與對話截圖，新北市消防局才緊急啟動調查，目前已將李姓分隊長在內7人解聘。

去年南亞大火事發時，新北市義消總隊第三大隊蘆洲義消的李姓分隊長並未出勤救災，而是與幾位義消隊員在消防駐地內賭博、飲酒，甚至還詐領南亞大火的救災費3小時及協勤費5小時，涉嫌偽造文書貪污。

廣告 廣告

知情人士進行內部檢舉後，不料業管單位消極處理，未依規定向上檢報至新北市消防局，形同包庇不法，時隔1年多，知情人士於社群平台PO出李姓分隊長與隊員賭博、飲酒的照片，還有詐領出勤費的對話紀錄。

社群貼文引起廣泛關注，新北市消防局緊急啟動內部調查，並約談該義消分隊涉事隊員，目前已解聘李姓分隊長在內7位義消，並追回所有詐領的費用，後續也將追究督導人員行政責任，另偽造文書、貪污部分將釐清相關人員的法律責任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南檢舉承辦員警開到「自己的罰單」！網笑稱：非常兩難的罰單

台中好市多毒駕連撞3車！網轟：黑五省下來的錢都不夠賠