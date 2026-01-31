新北76歲翁失聯1天！墜落長潭壁橋溪谷、倒臥溪床1天1夜 送醫搶救不治

記者林盈君／新北報導

31日上午，新北市石碇區106乙國5下方（長潭壁橋），有民眾發現一名男子倒臥在橋底溪床邊，急忙通報警消到場，將男子以繩索吊掛方式救上後，發現其已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，之後確認死者為76歲的王姓男子，他於昨天（30日）上午，獨自前往國道5號下方的長潭壁橋，未料卻不明原因墜落，王男疑似罹患疾病，家屬對此無意見，全案將報請台北地檢署相驗。

王男不明原因墜落長潭壁橋，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，王男於30日上午，獨自前往國道5號下方的長潭壁橋，卻不明原因墜落。今天上午，有民眾發現王男倒臥在橋底溪床邊，隨即通報警消。王男被繩索吊掛方式救護後，緊急送往北市萬芳醫院急救，警方也通知家屬到醫院協助，但王男最終仍宣告不治。警方指出，經查閱監視器影像，發現王男獨自於30日早上，不明原因從橋上墜落，生前疑因罹患疾病，全案後續將報請檢方相驗。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

