新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治

新北市 / 綜合報導

新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。

救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。

事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。

記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」

警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」

尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。

