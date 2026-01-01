新北8千人合唱〈明天會更好〉

新北元旦升旗千人齊唱迎新年，市長侯友宜盼用歌聲為城市加油！（記者蘇春瑛攝）

新北市政府昨（一）日在板橋四三五藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，與市長侯友宜、市府團隊及現場超過八千位市民齊聲合唱〈明天會更好〉及〈再出發〉，歌聲中迎接嶄新一年。

新年新希望，侯友宜的下一步規劃？他提到，其實最重要是把握現在，看到新北的市政建設，不管是在軌道建設、三鶯線甚至淡江大橋，以及在社會福利不斷加碼，帶給人民幸福，這是我最期盼，願新北市民一年比一年好。同時新北近年公托已達一百二十八家、日照超過一百處，軌道建設與淡江大橋陸續完成。

侯友宜受訪提到：「自己最盼望新北好、台灣好，不管市政或國政，都能更穩健往前走。台灣需要大家面對外在挑戰，更攜手合作，讓國家更和平、更穩定、更繁榮。」此外，記者也針對總統賴清德新年談話提及希望朝野合作，覺得他言行合一嗎？侯友宜表示，其實面對整個社會挑戰，相信人民心裡的不安跟焦慮，更期待是大家學會放下，「做」絕對比「說」好，所以用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走。