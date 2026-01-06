新北8.4度！17縣市低溫特報 恐跌破5度成首波寒流

中央氣象署對17縣市發布低溫特報、16縣市陸上強風特報。（本刊資料照）

新北市石碇區為本島最低溫8.4度！中央氣象署對17縣市發布低溫特報、16縣市陸上強風特報，氣象專家吳德榮指出，明日至週六清晨強冷空氣壟罩，逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」。

中央氣象署指出，今（7日）、明（8日）這兩天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今日清晨竹苗地區亦有零星短暫雨。

全台各地平日天氣狀況。（本刊資料照）

中央氣象署6時27分發布低溫特報，今明強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

中央氣象署發布低溫特報。（本刊資料照）

非常寒冷的橙色燈號範圍含金門有6度以下氣溫發生的機率；新北、台北、桃園、新竹縣、宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號則為基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署4時28分發布陸上強風特報，東北風偏強，7日晨至8日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

中央氣象署發布陸上強風特報。（本刊資料照）

吳德榮於氣象應用推廣基金會指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。

今日各地區氣溫分別為北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度、東部9至22度。明日至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。

今晨4時30分真實色雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中；北部海面已有「雲階」（左圖）。4時30分降水回波合成圖顯示，東南部海上有降水回波（中圖）。4時30分累積雨量圖顯示，北部山區及花東有零星少量飄雨（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮叮嚀這波「強冷空氣」、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、逐日的清晨，常有局部地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。 至於高山的降雪？此波「強冷空氣」2,000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

吳德榮接著指出，最新模式模擬顯示，週六白天至下週二（13日）持續晴朗穩定，下週一（12日）、下週二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」、帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。

中央氣象署觀測平地低溫。（本刊資料照）

截至7時31分觀測，金門縣金城鎮「金門」3時46分5.8度、連江縣南竿鄉「馬祖」4時6.8度、新北市石碇區「國五S005K」6時37分8.4度、新竹縣關西鎮「關西工作站」5時24分8.6度、高雄市內門區「內門」7時8.7度、台北市南港區「國三S016K」3時38分8.8度、桃園市楊梅區「茶改場」0時9分9.1度。

