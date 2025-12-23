新北80公分鋼環人工推進 改善新莊榮華路7米深污水管線過程艱辛

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區榮華路一段污水管線因長期反覆堵塞，經多次清疏仍無法徹底改善，水利局考量周邊大樓住戶持續增加，原有管線恐難以負荷日後大量的污水排放，決定辦理污水管線改善工程，並採取困難的人工挖掘方式，避免影響居民生活，今年7月進場施作，已在11月中旬順利完工。

水利局長宋德仁表示，這次污水管線修復可說是一項工程大挑戰，現場施工受限於空間狹窄、再加上台電、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜等既有道路民生管線密布，且管線深度深達7公尺(約兩層樓高)，並緊鄰昌平國小和頭前國中，施工時必須將交通和學童的安全放在第一位。

廣告 廣告

他指出，現場環境複雜，若採傳統大面積挖開馬路的方式，勢必造成嚴重的交通壅塞、噪音及環境衝擊，因此為維護周邊居民與學區的正常生活，水利局與施工團隊研議後，決定採鋼套管內人工挖掘方式，透過鋼環輔助推進，一節一節前進，成功完成新舊管段接合作業，讓污水輸送功能順利恢復。

宋德仁進一步說明，這種人工推進作業非常辛苦危險，工程人員必須進入直徑80公分鋼環中，用人工方式一吋一吋地挖土前進，同時還得保持極高的精準度，才能確保新舊管線能完美對接，因為挖得深，施工過程中還不斷有地下水湧入，需一邊處理積水、一邊繼續挖掘，儘管條件很艱難，但所有工程人員都堅守崗位、細心操作，順利完成艱鉅任務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

