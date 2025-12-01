新北80萬長者閃耀新銀力 侯友宜公布十大友善樂齡政策迎超高齡社會

新北花雅戲曲藝術教育推廣協會以《楊門女將》帶來京劇演出吸引許多長者前來觀賞。（記者蘇春瑛攝）

▲新北花雅戲曲藝術教育推廣協會以《楊門女將》帶來京劇演出吸引許多長者前來觀賞。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府今（一）日在歡樂耶誕城舉辦「八十萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」，市長侯友宜表示，新北十二月高齡人口正式突破八十萬，占全市人口近兩成，正式邁入「超高齡社會」。為讓長者在人口快速高齡化的環境中仍能在地安養、在地樂活，市府推出「十大友善樂齡政策」，以打造活躍、健康、共融的銀齡生活。

侯友宜受訪指出，新北長者規模突破八十萬後，必須全面強化照顧量能。目前全市日間照顧中心已達一百二十家、提前達標，並將在一一五年目標再提升至一百三十家。同時，新北已建置六百三十三處社區照顧關懷據點及一千四百多個銀髮俱樂部，讓長者可在社區中就近獲得關懷、餐食、健康促進及社交支持。他強調，持續推動活躍老化，讓「人老心不老」。

廣告 廣告

活動吸引逾千名民眾參與，十大亮點友善樂齡政策涵蓋：里里銀髮俱樂部、擴大社區照顧據點量能、日照中心加速布建、敬老愛心卡加值服務、六都首創長照處、推動學習無齡城市共學、建置全齡社宅、提升銀向新職涯續航力、「新北好友行」無障礙旅遊、全齡電競銀髮專班等，打造宜居、安心且健康的高齡友善城市。

活動開場由新北花雅戲曲藝術教育推廣協會演出京劇「楊門女將」，象徵「愈老彌堅」銀齡精神，協會長期走入偏區，結合青年以戲劇陪伴獨居長輩，為長者生活注入文化能量，現場安排據點長輩與青年共舞、動健康表演等，營造青銀共融。社會局表示，十五個局處現場設攤，結合社區、協會與社團透過闖關、互動與美食，向民眾介紹各項樂齡政策及福利服務，協助長者與家屬掌握身邊可近、可及的資源，在新北健康樂活。