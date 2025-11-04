新北80處金質公廁 獲表揚

新北市公廁金質獎評選，三重五常公園公廁獲獎。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為感謝各公廁管理單位與清潔人員長期維護如廁環境，新北市府環保局辦理「一一四年公廁金質獎」評選四日頒獎，計表揚八十處金質公廁、八處永續公廁及廿一名績優清潔人員，肯定大家為打造乾淨、舒適、友善公廁所付出的努力與用心。

環保局指出，考量公廁類型多元、維護管理方式各有不同，為使評選更為客觀公平，今年「公廁金質獎」依公廁屬性及使用性質調整分為八個組別，包括公共服務組、人文社服組、觀光遊憩組、交通運輸一組、二組、行車補給組、生活消費組及友善綜合組，共有三六二個公廁管理單位參與，最終有八十處公廁管理單位榮獲「金質獎」，並選出廿一名金質績優清潔人員。

另為延續去年「永續公廁獎勵制度」，鼓勵廁齡逾三十年、硬體設施較老舊但仍維持良好整潔度的大齡公廁報名參與，今年共有八處單位獲頒「永續公廁模範獎」。

評選過程中觀光遊憩組表現亮眼，如三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題設計，並在局部屋頂開設天窗引入自然光，提升通風效果，成功打造出明亮、乾爽且具特色的如廁環境。

還有連續二年取得新北市性別友善廁所標章認證的新莊龍鳳公園公廁，共設有八間獨立廁間（含三個小便斗廁間、三間坐式廁間、一間蹲式廁間及一間親子廁間），尊重每名使用者的隱私，且配置兒童馬桶、座椅及尿布台，充分展現友善設計理念。

環保局副局長陳美玲表示，公廁是城市中最基礎的公共設施，也是最能展現一座城市文明與細膩度，新北市長期重視公廁環境的提升與改善，全面提升公廁整體品質，目前全市特優級公廁比例已經達到百分之九十一點五。