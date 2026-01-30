新北9間宮廟提供寵物平安燈 動保處再推認養、社群留言送禮活動

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆新年將至，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處整合新北9間提供寵物平安燈服務的宮廟，分別為新店福宸宮、板橋接雲寺、新莊慈祐宮、中和受鎮宮、三峽廣行宮、秀朗聖安宮、汐止下街福德宮、樹林濟安宮及三峽廣行宮，邀請飼主為愛寵祈求新年平安；今年動保處也結合馬年意象，推出「馬上有健康」防疫活動，新北市民憑這9間宮廟的寵物平安燈收據，即可前往動保處免費施打狂犬病疫苗。

汐止下街福德宮主任委員高睿勳表示，廟方設計寵物專屬平安燈與符令，並由虎爺將軍坐鎮守護，同時提供寵物收驚服務；點燈服務對象不限於犬貓，曾有飼主為金魚點燈祈福。

動保處指出，為鼓勵民眾認養犬貓，動保處與汐止下街福德宮合作推出系列活動，第一重活動「農系馬吉(攏是麻吉)，厚禮逗陣」，2月19日於淡水天元宮活動現場成功認養者，即可獲得價值千元的認養嫁妝，並加碼贈送限量寵物平安燈乙座(限額10盞)，現場完成拍照打卡者，另有驚喜神祕小禮；第二重「狗來富貓來起大厝」在2月2日至3月31日期間，於新北市轄區8間動物之家成功認養者，即可參加平安燈抽獎活動，共計24名，獲獎名單將於各動物之家臉書粉絲專頁公布；第三重「馬吉(Match)在一起」活動，飼主在2月2日至3月31日至動保處臉書貼文按讚、上傳寵物照片、標註2位好友並留言指定口號「農系馬吉(攏是麻吉)，厚禮逗陣」，即有機會抽中汐止下街福德宮寵物平安燈，共16名。

動保處補充，市府與數位發展部數位產業署合作推出「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技分析協助民眾找尋理想寵物領養，邀請大眾善用平台，並落實飼主責任。

