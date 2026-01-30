新北ACGE產業學院開課 多元師資培育即戰力人才

新北電競活動包含新北電競爭霸戰及電競推廣透過政府、產業及學界共同參與，擴大電競參與族群與應用層面。（圖：新北經發局提供）

▲新北電競活動包含新北電競爭霸戰及電競推廣透過政府、產業及學界共同參與，擴大電競參與族群與應用層面。（圖：新北經發局提供）

因應動畫、漫畫、遊戲及電競（ACGE）產業持續成長與人才需求日益多元，新北電競基地續辦「新北ACGE產業學院」，以實務導向課程設計與專業分流培訓為核心，邀集產業講師、內容創作者及專業職人共同授課，協助學員深化技能、強化職涯即戰力，即日起開放報名。

經發局長盛筱蓉表示，隨著數位科技應用與電競市場專業化趨勢加速，ACGE領域已成為結合創意、技術與產業的重要動能。市府自成立新北電競基地以來，持續透過課程培訓、產業交流及人才媒合等方式，至今已培育超過五千三百人次。

今年規劃「基礎班」及「進階班」共十六門課程，培訓時數一百三十小時，涵蓋動畫、漫畫、遊戲及電競等領域，邀請多元師資授課，包括配音創作者「星期天配音是對的」、專業Coser「殺氣Fresa」及電競主播「喬米Qiaomi」等，分享配音實務、角色經營與主播訓練。同時納入電腦硬體組裝、AI繪圖與創作法規課程，並結合中華民國電子競技運動協會辦理裁判及教練證照培訓，另規劃VTuber經營、遊戲製作流程及銀髮電競推廣等課程。

課程自三月起至九月止，凡年滿十五歲且有意投入ACGE產業者皆可報名。相關資訊請至「新北電競基地」（https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）官方社群粉絲專頁查詢。