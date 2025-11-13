新北AI助攻學習力 教育科技展亮相

教育科技展熱鬧登場，新北市政府教育局攜手15所5G新科技學校輪番上陣，展現數位學習推手。（記者王志誠攝）

▲教育科技展熱鬧登場，新北市政府教育局攜手15所5G新科技學校輪番上陣，展現數位學習推手。（記者王志誠攝）

二○二五年臺灣教育科技展昨（十三）日於台北世貿一館盛大登場，新北市教育局以「新北隊Team NT:AI＋科技」為主題，展示教育數位轉型與AI教學應用的最新成果。教育局指出，後續將於十一月二十四日至十二月二日接力舉辦教育部「自主學習節」，由新北市二十七所智慧學習典範學校舉辦公開課，讓科技從展場延伸走進課堂，實踐新北領航智慧教育行動力。

今年的教育科技展，新北市教育局規劃「智慧教室體驗區」、「數位公民挑戰區」、「教育數據探索區」、「AI助理體驗區」及「新北教育成果區」五大展區，呈現生成式AI教學應用、VR沉浸課程與教育大數據平臺等多項亮點，吸引參觀者駐足體驗。其中「智慧教室體驗區」由多所國中小接力登場，設計結合跨域科技手作與數位探究課程；「智慧校園應用區」則展示「新北校園通APP」與AI行政助理，讓民眾親眼見證AI如何協助教師減量、學生增能，讓教學更精準、學習更有感。