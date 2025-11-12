新北AI危機預警系統榮獲亞太數位政府首獎

新北市政府資訊中心主任陳富添代表領獎。（圖：新北研考會提供）

新北市政府以「以民為本、提前預警」為理念，打造全臺首創「新北AI危機預警系統」，成功解決一九九九話務專線人為誤判與資訊延遲問題。該系統代表臺灣角逐「亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award 二○二五）」，自全球競爭中脫穎而出，榮獲「數位政府獎（Digital Government Award）」首獎，由新北資訊中心主任陳富添代表領獎。

亞太資訊服務業組織（ASOCIO）為亞太重要資通訊組織，現有二十四個經濟體會員，自二○二三年起推動數位轉型與區域合作。今年數位高峰會由臺灣主辦，展現我國在區域數位發展的關鍵地位。主任陳富添指出，該系統整合一九九九專線、案件管理與數位輿情三大系統，運用地端LLM、Graph RAG與知識圖譜等AI技術，累積處理資料逾二百七十五萬筆，有效提升報案效率與資料結構化比例，並降低誤判率。結合BI儀表板與Chatbot，協助市府即時掌握議題、提升決策效率。

研考會表示，新北市人口最多，民生陳情為治理重點，此系統以數據驅動政策，強化回應與透明機制，促進民眾信任與城市永續，未來市府將持續以科技創新推動智慧治理，邁向安全永續智慧城市。