新北AI寒令營 激發學子探究能力

因應人工智慧快速發展，新北市與國立臺灣師範大學及奇鋐教育基金會合作舉辦「國小高年級ＡＩ寒令營」，於二月二日至四日在思賢國小舉行。營隊透過產官學合作，讓學員學習操作ＡＩ工具，提升數位素養與探究能力，培養未來關鍵能力。

教育局長張明文昨（九）日表示，新北市以「科技輔助學習」為核心，持續引導學生負責任地使用ＡＩ，並遵循倫理原則。透過營隊設計，學生在提問、設計、測試與修正中學會用科技解決實際問題，實踐「做中學」的教育精神。

課程由國立臺灣師範大學洪榮昭團隊規劃，結合創意、文學與科學探究，讓ＡＩ成為學習夥伴。學員透過ＳＣＡＭＰＥＲ創意思考法建立邏輯架構，並親手操作ＡＩ繪圖工具，將想法轉化為視覺圖像。營隊特色在於將語文元素融入科技學習，結合新詩創作，讓孩子在ＡＩ輔助下感受文字與科技的魅力，並探討如何運用科技守護環境。