新北AI技職教育國際研討會 發布四大主軸

▲宣示新北以AI為核心，打造國際接軌的智慧技職教育新藍圖。（圖：新北市教育局提供）

ＡＩ教育新紀元啟動！新北市昨（四）日舉辦「Future AI 2025新北市未來ＡＩ技職教育國際研討會」，邀集加拿大阿薩巴斯卡大學理工學院張明治教授、清華大學陳宜欣教授及多位產官學研專家，共同探討人工智慧在技職教育的應用與挑戰，並首度發布「ＡＩ扎根、ＡＩ攜手、ＡＩ共創、ＡＩ倫理」四大發展主軸，宣示新北以ＡＩ為核心，打造國際接軌的智慧技職教育新藍圖。

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，新北市連續八年榮獲教育部技職教育評比「優等獎」，展現深厚實力與創新能量。從國中小到高中職、大專校院已建立ＡＩ教育一貫培育體系，並結合產官學與國際夥伴能量，推動人機協作、跨域創新與倫理素養，讓ＡＩ成為技職教育升級轉型的關鍵動能。

教育部前部長潘文忠特別肯定新北市能前瞻布局、凝聚產官學研力量，打造全國最完整的ＡＩ技職教育生態鏈，正是面對生成式AI與產業數位轉型浪潮下，推動教育創新的重要示範，讓ＡＩ成為培育新世代人才的核心力量。

此次研討會吸引近二百位教育界與產業界專家學者參與，議程涵蓋ＡＩ科技、數位創新、適性扎根、產學跨域、人文美感與國際專業六大主題，打造技職教育跨界對話的重要平台。共有三十八篇論文及簡報發表，近六成聚焦ＡＩ與數位創新主題，充分展現新北學校推動ＡＩ教學與實作課程的豐碩成果。

共同承辦的國立臺灣師範大學工業教育系主任李懿芳指出，新北市結合產官學研推動ＡＩ教育，展現地方政府在ＡＩ技職教育的前瞻布局。新北高工校長孔令文表示，未來將強化學生的ＡＩ素養與跨域應用能力，讓技職學生不僅擁有專業技術，更能掌握智慧科技脈動。

研討會同場也表揚十六家績優建教合作企業，感謝產業界長期支持技職教育，共同培育具創新力與實作力的青年人才。教育局表示，未來將持續以ＡＩ教育為引擎，推動技職教育升級轉型，讓每位新北學子都能成為ＡＩ時代兼具專業、創造力與人文關懷的關鍵人才。