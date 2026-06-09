新北AI教具進駐12所小學 偏鄉STEAM成果發表

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ＡＩ教育向下扎根，新北市教育局與國際扶輪三四八二地區科技教育委員會合作，推動偏鄉STEAM教育已邁入第七年。今年將資源帶進瑞芳、七星及三鶯分區的十二所偏鄉小學，透過引入ＡＩ教具、機器人及科技積木，協助偏鄉教師翻轉教學現場，提升學生跨領域競爭力。

教育局長張明文昨（九）日表示，新北致力於實踐教育公平，藉由與扶輪社的長期夥伴關係，串聯民間資源，確保偏鄉學子不會因為地理位置，而失去接觸未來科技的機會。參與今年計畫的學校包括義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小等。

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國際扶輪三四八二地區科技教育委員會主委魯世平指出，扶輪社投入STEAM教育七年來，已累計挹注超過一千萬元經費，培訓逾千名師生。他強調，除了將科技素養融入課堂，未來更規劃推動STEAM教師專業認證及學生學習歷程獎狀制度，讓投入科技教育的教師與孩子的努力能被具體看見。

在教學實踐方面，金山國小校長楊智先分享，學校藉由積木創作、機器車操作與程式設計挑戰，引導學生在動手做的過程中，培養解決問題與團隊合作的能力。大鵬國小教師林雅慧則說，研習課程將抽象的科技概念轉化為具體操作，顯著提升了學生的課堂參與意願。

教育局表示，目前已成立全國唯一的「矽谷級STEAM大聯盟總部」，並設有STEAM跨域輔導團。至今已培訓超過二百三十位種子教師、扶植八十二個AI In STEAM跨域社群，並開發出一百件以上的創新教案。六月二十六日將於自強國小辦理種子教師授證暨回流研習，持續擴大教育能量，陪伴學子成為迎向未來的創新人才。