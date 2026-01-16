新北AI教育局率15位校長赴新加坡取經

考察團參訪新加坡國家圖書館。新北市教育局提供

為前瞻布局AI世代教育藍圖，新北市教育局長張明文率領15位高中、國中小校長代表與國立臺灣師範大學專家學者，日前赴新加坡展開為期5天的深度教育見學。除進行跨國教育交流，更以「AI教育×系統升級×政策轉化」為核心進行教育行動研究，作為規劃「2030新北市AI教育藍圖」的重要政策參考。

張明文表示，新北近年推動「班班有AI、校校國際化」與「行政減量、品質提升」，希望讓AI不只停留在工具層次，而是實際走進教室與校務治理現場。新加坡在智慧國家推動、教育數位轉型與產學協作等面向具指標性，且在人口規模與城市治理模式上，與新北有不少相似之處，值得深入觀察。此次參訪聚焦新加坡AI教育整體布局，透過第一線觀察與深度對話，盤點哪些制度與作法可轉譯、可複製、可擴散，希望帶回新北建立可操作的推進路徑。

教育見學團走訪Google新加坡總部，了解全球科技企業如何以AI思維打造創新文化與人才策略；並深入南洋理工大學（NTU）、新加坡工藝教育學院（ITE）及華僑中學等指標機構，從課程、教學、評量到校務管理，觀察AI如何由「使用工具」進階走向「教學應用」，再進一步內化成「學習設計與教育思維」。多位校長指出，新加坡強調系統整合、跨域協作與落實校本特色課程的推動方式，對新北課程改革與學校治理極具啟發。

教育局也把AI帶進見學歷程管理，強化學習成效與知識沉澱。團隊每日透過數位平台即時分享觀察與反思，隨團專家同步回饋，形成高密度專業對話；並運用AI工具NotebookLM彙整參訪紀錄、關鍵洞見與政策靈感，建構「新北教育AI雲端大腦」，後續提供全市共享作為國際知識庫，落實「智慧行政、知識共學」目標。

金山高中校長陳玉桂表示，此行是一段AI設計思維的實作歷程，讓校長們在真實場域重新理解「教育創新如何被系統支持」；欽賢國中校長郭佩華指出，AI有助縮短城鄉差距、突破資源限制，關鍵在於讓支持系統走在第一線之前；和美國小校長林雁平也分享，未來結合學校海洋與環境教育特色，融入科技與國際視野，發展更具在地辨識度的創新課程。

教育局表示，這趟見學的相關成果同步將回饋至新北國際教育與各級學校校本課程發展，持續以「AI ALL IN」推進，打造新北成為全國AI教育與適性揚才的領航城市，讓每位孩子擁有更具競爭力的未來。