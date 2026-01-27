新北AI教育豐年季 暖身起跑

為迎接二○二六年八月登場的第六屆「新北ＡＩ教育豐年季」，新北市教育局昨（二十七）日攜手八里區公所，於八里國中辦理「名師共備首場︱八里導入工作坊」，正式為年度重點教育盛事暖身起跑。現場二十四位新北名師已初步共構六條走讀遊學路線，將八里的自然環境、歷史發展與產業特色轉化為可實作、可延伸的創新教材，展現教師專業共備成果。

教育局長張明文表示，新北積極推動ＡＩ教育，希望讓科技成為支持教與學的關鍵工具。ＡＩ不是取代教師，而是學習的「放大器」與教師的「數位助教」，透過有效減輕行政與教學負擔，讓老師更專注於引導、陪伴與深度學習。

ＡＩ教育豐年季自二○一九年起，已走遍萬里、泰山、貢寮、淡水及三峽等地。今年走進八里，以「鬆」為主題，呼應淡江河岸發展與淡江大橋通車契機，整合八里區公所、十三行博物館及八里環境教育中心等在地資源，引領全國教師在山海之間，展開融合人文、科技與地方記憶的深度教育對話。

此次工作坊結合閱讀、數位與在地場域資源，邀請新北市立圖書館吳佳珊館長分享圖書館如何以文獻與數位典藏支援課程設計，協助教師深化走讀課程的知識厚度；並由八里在地代表李文進董事長以「河之記憶」為主軸，引導教師從淡水河口的歷史脈絡中發掘教學素材，為課程注入土地溫度。參與共備的八里國中王俊凱老師亦分享ＡＩ結合在地生態課程的實踐經驗，展現科技作為學習輔助工具的應用潛力。

教育局強調，未來將持續以ＡＩ教育豐年季為平台，厚植教師數位素養，將ＡＩ轉化為深化課程、連結地方文史與永續發展的重要媒介，逐步建構具系統性的課程成果，讓教育走出教室、走進社區，打造兼具韌性、深度與溫度的新北數位學習生態系，持續引領全國教育創新。