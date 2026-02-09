新北AI營登場 跨域結合新詩與科學 激發學子發明超能力

營隊課程將AI融入數位創作、文學、科學探究與永續等主題中。新北市教育局提供

因應人工智慧快速發展，利用寒假強化學子數位素養與探究能力，新北市攜手國立臺灣師範大學及奇鋐教育基金會辦理「國小高年級AI寒令營」，日前(2/2-2/4)在思賢國小熱鬧登場。營隊透過產官學合作，帶領學員從生活問題出發，學會操作AI工具與練習科學探究，讓孩子把想像力轉成可實作的創意行動，搶先培養數位時代的關鍵能力。

新北教育局長張明文表示，新北市以「科技輔助學習、素養導向教學」為核心，持續引導學生建立負責任的AI使用態度並遵循倫理原則。AI素養已成為未來人才的基本功，透過營隊設計，讓孩子在提問、設計、測試與修正的過程中，學會用科技解決真實問題，落實「做中學」與「從生活出發」的教育精神，也讓學習更貼近未來。

教育局長張明文鼓勵學員應用AI提問、設計到解決問題，立負責任的AI使用態度並遵循倫理。新北市教育局提供

本次課程由國立臺灣師範大學洪榮昭團隊規劃，以跨領域模組串起創意、文學與科學探究，讓AI成為孩子的學習夥伴與創作工具。思維訓練導入SCAMPER創意思考法(奔馳法)，系統性的引導學生，在天馬行空的想像中建立邏輯架構；在數位創作上，學員親手操作AI繪圖工具，把腦中構想快速轉化為視覺圖像，拉近「想到」與「做到」的距離。

營隊特色亮點是把語文元素融入科技學習，結合新詩與詩詞創作，帶領孩子在AI輔助下感受文字意象與科技思維交會出的新魅力；同時延伸至永續環境探究，透過AI協助科學觀察與數據分析，引導學員思考如何運用科技守護地球。

奇鋐教育基金會表示，支持營隊辦理希望為孩子搭起探索新知的舞台，傳遞創新精神與社會責任感；營隊也規劃學習獎勵機制，肯定每一份勇於嘗試與團隊合作的努力。參與學生回饋，這次課程讓他們發現AI就像隨時提供靈感的夥伴，讓發明變得更平易近人。

教育局表示，新北持續推動AI教育，透過教師增能研習、創新數位特色課程與數據治理支持，讓數位學習真正走進教室，並強化親師生的數位支持系統。未來也會持續擴大AI與數位學習的多元應用，攜手學校與各界資源，陪孩子一起邁向新科技、擁抱新學習。