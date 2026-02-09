新北AI營登場 跨域結合新詩與科學

教育局長張明文鼓勵學員應用AI提問、設計到解決問題

新北市教育局攜手國立臺灣師範大學主辦及奇鋐教育基金會辦理「國小高年級AI寒令營」

「國小高年級AI寒令營」強調跨領域的課程模組，引入創意思考法訓練學員邏輯

營隊課程將AI融入數位創作、文學、科學探究與永續等主題中

因應人工智慧快速發展，新北市攜手國立臺灣師範大學及奇鋐教育基金會辦理「國小高年級AI寒令營」，在思賢國小熱鬧登場， 利用寒假強化學子數位素養與探究能力，營隊透過產官學合作，帶領學員從生活問題出發，學會操作AI工具與練習科學探究，讓孩子把想像力轉成可實作的創意行動，搶先培養數位時代的關鍵能力。

本次課程由國立臺灣師範大學洪榮昭團隊規劃，以跨領域模組串起創意、文學與科學探究，讓AI成為孩子的學習夥伴與創作工具。思維訓練導入SCAMPER創意思考法，系統性的引導學生，在天馬行空的想像中建立邏輯架構；在數位創作上，學員親手操作AI繪圖工具，把腦中構想快速轉化為視覺圖像，拉近「想到」與「做到」的距離。

廣告 廣告

營隊特色亮點是把語文元素融入科技學習，結合新詩與詩詞創作，帶領孩子在AI輔助下感受文字意象與科技思維交會出的新魅力；同時延伸至永續環境探究，透過AI協助科學觀察與數據分析，引導學員思考如何運用科技守護地球。

奇鋐教育基金會表示，支持營隊辦理希望為孩子搭起探索新知的舞臺，傳遞創新精神與社會責任感；營隊也規劃學習獎勵機制，肯定每一份勇於嘗試與團隊合作的努力。參與學生回饋，這次課程讓他們發現AI就像隨時提供靈感的夥伴，讓發明變得更平易近人。