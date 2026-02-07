新北AI科技教育報告獲議員肯定支持 助孩子具備接軌國際AI競爭力





新北市教育局日前於新北市議會第五審查會進行「AI科技教育」專案報告，完整說明新北推動AI教育的藍圖與治理成果。從學校行政、教師教學到課堂學習全面導入AI，並以「數位防護衣」的概念，結合數據辦學與風險控管機制，獲得多位議員高度肯定與支持，有助於讓孩子從小建立AI素養與數位能力，為接軌國際與未來競爭力奠定基礎。

教育局長張明文表示，新北重視科技教育向下扎根，幼教階段首創「不插電邏輯啟蒙」，透過積木與遊戲培養運算思維，讓孩子在不依賴螢幕的情況下建立問題解決能力；國小階段則堅持每週一堂獨立資訊課，讓城鄉孩子都享有平等的數位學習權利。

面對科技快速演進，新北同步強化品德與安全觀念，領先全國開發「數位品德」教案，協助教師在日常教學中引導孩子做出負責任的數位選擇，如同替孩子在網路世界穿上看不見、卻很重要的防護衣；同時也運用大數據進行風險控管，結合校安系統分析趨勢、及早辨識需要支持的學生，讓AI不只走進教室，也成為校園治理的重要工具。

新北市議會五審議員林銘仁、陳儀君、邱烽堯、陳偉杰、蔡淑君、黃淑君、劉美芳、黃桂蘭、江怡臻及翁震州等，肯定教育局在校園治理與便民服務上的「有感升級」，持續優化親師生專用的「新北校園通APP」多元功能，包括配合「生生喝鮮奶」政策整合數位學生證卡務系統，讓領取鮮奶、補助與福利更便利。同時規劃推動健康數據無紙化，視力與體檢回條可由診所端直接數位傳輸至APP，家長透過手機就能掌握孩子成長紀錄，讓照護更即時、管理更精準，落實「數據多跑路、家長少奔波」。

教育局表示，AI科技教育專案報告除獲得議會高度肯定，也展現新北教育數位治理走在全國前端。115年將聚焦四大方向持續推進，包括建置「智慧教室」，推動班班具備AI電腦與智慧教室設備；深化「教育大數據分析」，整合校園資料並落實分析回饋教學與決策。

此外，促進「AI教學力與教學創新」，支持教師跨域融入各科、提升教學效能；打造「AI科技新北隊」，推動「AI+科技高中」、「科技實驗班」及「數理增能方案」，串聯頂尖大學與企業資源，讓學生在地就學也能取得高品質的學習支持，落實適性學習、成就每一個孩子。

