新北AI科技教育報告 議會首亮相

新北市教育局昨（七）日表示，最近在新北市議會第五審查會上進行了「AI科技教育」專案報告，詳細介紹了新北推動AI教育的計畫與成果。教育局計畫在學校行政、教師教學和課堂學習中全面導入AI，並以「數位防護衣」的概念，結合數據管理與風險控管機制，獲得多位議員的支持，幫助孩子從小建立AI素養與數位能力，為未來的國際競爭力打下基礎。

教育局長張明文表示，新北重視科技教育，幼教階段推出「不插電邏輯啟蒙」，透過積木和遊戲培養運算思維，讓孩子在不依賴螢幕的情況下提升問題解決能力。國小階段則每週提供一堂獨立資訊課，確保城鄉孩子享有平等的數位學習權利。面對科技快速演進，新北強化品德與安全觀念，開發「數位品德」教案，幫助教師引導孩子做出負責任的數位選擇，並運用大數據進行風險控管，早期辨識需要支持的學生，讓AI成為校園治理的重要工具。

多位議員如林銘仁、陳儀君、邱烽堯等對教育局在校園治理和便民服務的進步表示肯定，並持續優化「新北校園通APP」，整合「生生喝鮮奶」政策的數位學生證系統，讓領取鮮奶和福利更便捷。此外，計畫推動健康數據無紙化，視力和體檢回條可直接數位傳輸至APP，家長可透過手機掌握孩子的成長紀錄，實現即時照護和精準管理，落實「數據多跑路、家長少奔波」。