新北AI青年孵化器開跑 青創募資達3億 助9團隊實現夢想

新北市政府青年局今（3）日於市政會議進行專案報告，局長邱兆梅提出三大青年政策主軸，包含打造新北AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交。

新北市長侯友宜指出青年局成立這幾年來，針對新北115萬的青年，不是單純服務青年，是要跟青年一起並肩作戰，不管是在創新的作為以及藝術跟科技，大家共同努力往前走。

邱兆梅表示，新北市為全台灣企業最密集城市，也是AI轉型最迫切的城市，過去兩年內已經建立完整青年AI培訓服務，含證照培訓、線上課程、實習機會等。同時，新北市為全台第一個和NVIDIA、AWS等國際大廠官方合作，開辦官方認證的證照課程，截至今年11月，已協助370人次取得國際證照。為了突破證照的單點技能，也結合民間的培訓營、加速器活動，亦推出免費線上課程，內容包含AI、數位工具、求職工具等，目前上架近50集節目。

在青年職場的銜接，幫助提前體驗職場，青年局今年新增「新北青年實習專區」，與新北市經發局整合中小企業近60多家企業，提供超過700個實習機會，更搭配青年局今年推出的「新北有課UKO」，整合線上線下職涯諮詢、新興產業培力課程及職場實習。截至今年11月底，青年局已舉辦170場課程、7000多人次參加輔導、職涯諮詢達1500人，實體總服務人次已超過1萬4000人次。

在公共參與方面，新北市首次以出題單位身分，參與全國最大的產學實戰競賽ATCC。新北市代表隊「造橋鋪路」針對優化臨時托育服務提出的《育兒深呼吸》提案榮獲全國第3名，目前正與居托中心討論試行方案。此外，青年局也主辦「Social Designer 青年永續社會設計挑戰賽」，今年已邁入第4屆。

邱兆梅今日更宣布，在113至114兩年間，青創基地已成功協助9組進駐青創基地的團隊募資，總金額高達新台幣3億元。這項成果不僅反映新北創業者的創新實力，也表示新北市已與具前景的創新方案建立深度關係。

青年局致力於打造一個讓年輕人能發揮力量的平台，讓城市來接納青年的能量，最終目標讓青年來驅動城市發展。

