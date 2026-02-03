新北AI ALL IN 啟動校園轉型

面對ＡＩ的迅速發展及校園治理轉型的需求，新北市教育局昨（三）日表示，於二日在新北市雲端智慧科技中心舉辦了「智慧典範數位推動＋ＡＩ教學應用研習」，邀請新北市市八十二位國中教務主任參加。透過實務操作與經驗分享，深化行政決策與教學現場的AI應用，正式啟動新北校園「ＡＩＡＬＬＩＮ」智慧轉型行動。

教育局長張明文指出，新北市以「ＡＩ ＡＬＬ ＩＮ」為核心策略，系統性推動ＡＩ進入教育治理體系。目前新北市已建置超過六百五十個ＡＩ智慧機器人（Agent），廣泛應用於行政作業、政策彙整、數據分析及流程優化，有效減輕第一線的行政負擔。他提到，透過「會議淘金術」結合ＡＩ工具，原本需耗費半天的會議紀錄整理作業，如今可以在半小時內完成，讓行政團隊能將時間回歸於教學領導與學生學習的核心。

此次研習聚焦於三大核心目標，包括強化教務主任的科技決策能力、建構校內AI應用架構及推動數位治理的制度化。課程設計從「單點工具」邁向「系統整合」，協助教務主任跨部門推動ＡＩ協作，使科技成為支持校務運作與教學創新的穩定動力，提升整體治理效能。

研習中，還邀請了具實務經驗的校長分享推動歷程。永和國中分享了導入Notebook LM、Gemini等ＡＩ工具的經驗，優化教材製作、表單整合與行政流程，逐步建立教師與行政協作的ＡＩ應用模式；新泰國中則分享自一○九學年度起推動的數位共學，結合「世界咖啡館」等教學模式，將ＡＩ實作融入備課日與行政流程，擴散校內專業成長的能量，形塑永續發展的智慧校園文化。

教育局強調，ＡＩ並非取代人力，而是教育現場的重要「賦能夥伴」。未來將持續透過培力研習與制度建構，支持各校教務領航者發揮關鍵影響力，帶領團隊善用科技工具實現行政減量與教學創新，建構以數據為基礎的智慧校園，穩健推動新北ＡＩ教育向下扎根、向上升級。