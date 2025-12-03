新北AI＋智慧園區 招商再啟動

全球AI產業鏈爆發性成長，新北市政府3日正式啟動「新北國際AI+智慧園區」標租案第2次公告。本次招商共釋出林口區5筆精華產業專用區土地，皆屬第三之二種產業專用區，並鎖定光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI製造相關上下游大廠，受理投標至民國115年3月2日下午5時止。

「新北國際AI+智慧園區標租案」第2次公告招商包含3個區域5筆抵費地，分別為新頭湖段54、61地號第1區面積1萬2541.07平方公尺、新頭湖段68、69地號第2區面積9347.6平方公尺、新頭湖段75地號第3區面積8509.04平方公尺等土地，皆屬第三之二種產業專用區。

經發局長盛筱蓉表示，新北市是AI時代企業設立據點的首選，擁有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，目前已成功匯聚技嘉、鴻海、研揚等大廠，Google、ASML等國際科技巨擘設點，產業群聚效應顯著，期盼藉本次招商，進一步引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件及機械設備等AI上下游業者，完善產業鏈最後一塊拼圖。

經發局說明，基地鄰近國道與捷運系統，新北市府攜手中央推動林口匝道增設、105市道新闢工程及規畫林口輕軌等重大建設，全面提升區域交通效率與可及性。在生活機能方面，林口擁有多所雙語學校及大型商場，交通便捷、機能完善，為企業徵才與員工生活提供絕佳環境。

經發局說，期望持續引進AI相關製造業上下游，光學精密儀器產業、電子通訊產業、電子零組件製造業及機械設備製造業等相關業者進駐，推動園區發展及在地經濟成長，打造智慧科技製造聚落。