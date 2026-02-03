新北AI ALL IN啟動校園轉型 82位教務主任領航智慧治理

研習聚焦三大核心目標，邀請具實務經驗的校長與團隊分享推動歷程。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

面對AI快速發展與校園治理轉型需求，新北市教育局昨（2）日於新北市雲端智慧科技中心辦理「智慧典範數位推動＋AI教學應用研習」，集結全市82位國中教務主任，透過實務操作與經驗分享，深化行政決策與教學現場的AI應用，正式啟動新北校園「AI ALL IN」智慧轉型行動。

新北教育局長張明文表示，新北以「AI ALL IN」為核心策略，系統性推動AI導入教育治理體系，目前全市已建置超過650個AI智慧機器人（Agent），廣泛應用於行政作業、政策彙整、數據分析與流程優化，有效減輕第一線行政負擔。他指出，透過「會議淘金術」結合AI工具，原本需耗時半天的會議紀錄整理作業，如今可以在半小時內完成，讓行政團隊將時間回歸教學領導與學生學習核心。

廣告 廣告

新泰國中推動數位共學，結合「世界咖啡館」導入 AI 實作，融入備課與行政流程，形塑永續發展的智慧校園文化。新北市教育局提供

新北市教育局指出，本次研習聚焦三大核心目標，包括強化教務主任科技決策力、建構校內AI應用架構及推動數位治理制度化。課程設計由「單點工具」邁向「系統整合」，協助教務主任跨處室推動AI協作，讓科技成為支持校務運作與教學創新的穩定動能，提升整體治理效能。

教育局提到，研習中也邀請具實務經驗的校長分享推動歷程。永和國中分享導入NotebookLM、Gemini等AI工具，優化教材製作、表單整合與行政流程，逐步建立教師與行政協作的AI應用模式；新泰國中則分享自109學年度起推動數位共學，結合「世界咖啡館」等教學模式，將AI實作融入備課日與行政流程，擴散校內專業成長能量，形塑永續發展的智慧校園文化。

永和國中導入 NotebookLM、Gemini 等 AI 工具，優化教材與行政流程，建立教師與行政協作的 AI 應用模式。新北市教育局提供

教育局強調，AI並非取代人力，而是教育現場的重要「賦能夥伴」。未來將持續透過培力研習與制度建構，支持各校教務領航者發揮關鍵影響力，帶領團隊善用科技工具落實行政減量與教學創新，建構以數據為基礎的智慧校園，穩健推動新北AI教育向下扎根、向上升級。