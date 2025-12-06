新北BMW「暴衝連撞3車」後衝上人行道 駕駛OHCA命危搶救

儘管賽車傳奇Ken Block已逝世近三年，但他的極限駕駛精神與Gymkhana系列影片仍持續以輪胎煙霧的形式燃燒。在最新一集的Hoonigan製作系列中，拉力賽車手Travis Pastrana再度回歸，然而這次他駕駛的座駕令人意想不到，一輛經過重度改裝，重新詮釋的Subaru BRAT。這款車由Vermont SportsCar團隊精心打造，將這輛經典的皮卡車變身為隨時能征服澳洲內陸的野獸，準備在最新Gymkhana影片《Aussie Shred》中，以前所未有的姿態挑戰澳洲的獨特地形。最新的Gymkhana系列影片在澳洲登場，採用的是一輛Subaru的爆改車款。這輛專為特技駕駛打造的BRAT擁有令人驚艷的性能數據。其核心是一具2.0升渦輪增壓四缸引擎，經過極致調校後，能夠爆發出驚人的670匹馬力與94公斤米的扭力。更令人振奮的是，這顆引擎的紅線轉速高達9,500 rpm，聲浪更是前幾部Gymkhana影片中所有車款前所未有的狂野。強大的動力輸出將BRAT變成一頭絕對的性能猛獸，為Pastrana在極限操駕中提供了無窮的動力。 如同Pastrana之前駕駛的Subaru GL Wa

Carture 車勢文化 ・ 1 天前