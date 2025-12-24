新北ERCA 獲國際認證「世界級訓練中心」

新北市消防局再創國際佳績國際認證「世界級訓練中心」，局長陳崇岳廿四日獻獎予市長侯友宜。（讀者提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市消防局再創國際佳績。新北消防局緊急應變指揮學院（ERCA）於美國 ETC Simulation 主辦之「第21屆 ADMS 全球使用者大會」中，獲主辦單位特別認證為「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」，並受邀於會中與來自歐、美、亞共7國消防與應變單位進行專業交流。此項肯定亦為該大會創辦21年來，首次頒授此一殊榮，意義深遠。

新北市消防局局長陳崇岳今（24)日於市政會議中，將此份榮耀成果獻給侯友宜市長，感謝市長長期以來對消防專業發展的高度重視，以及對同仁安全、訓練品質與科技導入的全力支持，讓新北消防得以持續深化訓練能量、穩健邁向國際舞台。

陳崇岳表示，ERCA 透過導入 ETC Simulation 所開發的 ADMS（Advanced Disaster Management Simulator）系統，推動 VR 情境式指揮官訓練，成功建立貼近實務、接軌國際的數位化指揮訓練模式。本次獲得國際權威大會肯定，不僅是對新北消防指揮訓練成果的高度評價，更象徵臺灣消防專業正式躋身世界一流行列。

消防局表示，ERCA 自成立以來，已與歐、美、亞多國消防機關進行交流，持續透過實務分享與技術交流，精進災害應變與指揮決策能力，讓世界看見臺灣在防災與應變科技上的專業能量。未來新北市政府消防局將持續以更高標準強化指揮訓練、守護同仁安全，並透過智慧防災與國際合作，為市民打造更安全、更具韌性的城市。