新北FUN寒假任務 陪孩子邊玩邊學

史上最長寒假即將來臨，新北市教育局昨（二十二）日表示，推出「ＦＵＮ寒假任務」，活動從一月十九日至三月一日，學生可登入親師生平臺參與多元線上學習任務，內容包括學科問答及趣味知識闖關。完成任務可累積「積點趣」點數，兌換精美禮品，讓孩子們用努力「賺」新年禮物，並邀請家長共同參與，增進親子時光。

教育局長張明文表示，ＡＩ時代的學習不僅限於課本，還存在於孩子們每天接觸的數位世界。每年寒假，教育局都會結合「給家長的一封信」推廣「ＦＵＮ寒假任務」，強調正確使用３Ｃ產品、重視數位品德及防詐知識，鼓勵親子共同完成任務，在陪伴中培養「安全上網、負責使用、主動學習」的良好習慣，讓孩子們在玩樂中學習得更安心。

「ＦＵＮ寒假任務」整合多個熱門學習資源，孩子可依興趣選擇主題。以PaGamO平台為例，除了學科任務，還有法律常識、環保知識等，透過闖關遊戲提升學習動機；聯合學苑的「自然知識王」則用淺顯文字介紹時事與科普議題，幫助孩子理解自然觀念；均一融合教育平臺提供學科與素養課程影片，搭配限時徽章任務，延續學習熱情。

海山國小的楊馥嘉老師表示，寒假若使用正確方法，孩子會主動複習。「ＦＵＮ寒假任務」讓學生在趣味中複習，開學時不會感到「腦袋空空」。