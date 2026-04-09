新北PaGamO決賽 遊戲學習一舉兩得
慈濟環保防災勇士PK賽，新北市盃在新店靜思堂舉行，今年有140所學校，390名學生參與，以電競競賽方式，學習環保以及防災知識，在過程中，人人都已是愛護環境的重要推手。
參賽選手們走過星光大道，接受大家的歡呼，比賽現場，也透過線上同步直播，要讓大家知道，能進入決賽，他們真的很利害。慈濟慈善基金會副執行長熊士民：「其實最重要的 是知跟行要合一，學到的都是 有沒有用在生活中。」
今年慈濟PAGAMO環保防災勇士PK賽，已是第五屆，在新北市，有140所學校來參加，比賽成績，一年比一年好，尤其題目的內容，結合時事，也讓同學們更有感。直播賽評 林志榮：「各大通路上面的塑膠袋都買不到了，這樣的議題，原本它也是我們題目裡面的一環，以前可能就是知道這個知識，但今年真實的 活生生的，在我們生命中發生的時候，這樣子環保跟防災的印象，就會更加深植在他們心中。」
場內氣氛緊張，場外的比賽，則能讓同學們放鬆心情，攤位上的遊戲，都是回收再利用，如何做到環境永續，一起在笑聲中學習。參賽者 蔡侑澄：「就是會跟家人一起去做資源回收，看到垃圾 我也會把它撿起來。」
這不單是場為校爭光的競賽活動，也是在為生活，找到更好的未來。
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內政部國土計畫審議會7日審議臺南市國土功能分區圖，針對外界高度關注的「沙崙農場」國土功能分區調整案，臺南市政府展現高度誠意與對生態保育的重視，會中主動提出撤回「城鄉發展地區第 2-3 類」之調整案。市府表示，此舉旨在騰出更多對話空間，確保未來開發計畫能落實生態先行原則，尋求產業需求與國土保育的最適平衡點。市府說明，按照全國通案性的處理原則，如取得行政院核定重大建設計畫或者位於縣市國土計畫所指認之中長期未來發展地區，可透過內政部國土計畫審議會調整為短期之城鄉發展地區第二類之三。然而，現在即使調整為城鄉2-3，後續仍須踐行二階環評及開發許可審議程序，並非強行闖關。且歸仁地區產業發展團體多次向市府陳情，爰提送調整為城鄉2-3。市府表示，沙崙農場長期具備重要農業生產功能與豐富生態價值，是南台灣指標性的生態敏感區域。儘管各縣市政府皆依循國土計畫指導，將中長期未來發展地區調整為城鄉發展地區，以符合國土有序發展原則；但考量中央、地方有「沙崙農場生態保育溝通協作平台」仍持續運作中，主動撤回調整案，避免不必要的誤解影響整體發展。關於行政院於 114 年 12 月 30 日核定之「南部科學園區沙崙生態科學
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「基隆河油污案」元凶找到了！竟扒出大規模犯罪產業鏈 陰謀全曝光
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