新北PaGamO決賽 遊戲學習一舉兩得

慈濟環保防災勇士PK賽，新北市盃在新店靜思堂舉行，今年有140所學校，390名學生參與，以電競競賽方式，學習環保以及防災知識，在過程中，人人都已是愛護環境的重要推手。

參賽選手們走過星光大道，接受大家的歡呼，比賽現場，也透過線上同步直播，要讓大家知道，能進入決賽，他們真的很利害。慈濟慈善基金會副執行長熊士民：「其實最重要的 是知跟行要合一，學到的都是 有沒有用在生活中。」

今年慈濟PAGAMO環保防災勇士PK賽，已是第五屆，在新北市，有140所學校來參加，比賽成績，一年比一年好，尤其題目的內容，結合時事，也讓同學們更有感。直播賽評 林志榮：「各大通路上面的塑膠袋都買不到了，這樣的議題，原本它也是我們題目裡面的一環，以前可能就是知道這個知識，但今年真實的 活生生的，在我們生命中發生的時候，這樣子環保跟防災的印象，就會更加深植在他們心中。」

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場內氣氛緊張，場外的比賽，則能讓同學們放鬆心情，攤位上的遊戲，都是回收再利用，如何做到環境永續，一起在笑聲中學習。參賽者 蔡侑澄：「就是會跟家人一起去做資源回收，看到垃圾 我也會把它撿起來。」

這不單是場為校爭光的競賽活動，也是在為生活，找到更好的未來。

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