新北Play一夏 29場活動玩到9月

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新北市觀光旅遊局整合6月至9月超過29場主題活動，涵蓋音樂展演、文化體驗、藝術創作、戶外運動及親子活動等內容，邀請民眾走進新北山海城市，感受夏日魅力。（吳嘉億攝）

新北市觀光旅遊局9日舉辦「2026Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布記者會，整合6月至9月超過29場主題活動，涵蓋音樂展演、文化體驗、藝術創作、戶外運動及親子活動等內容，邀請民眾走進山海城市，感受夏日魅力。

新北市副祕書長龔雅雯表示，今年夏天透過多點的串聯與共融，規畫適合家庭、年輕朋友及老少咸宜的各項活動與音樂展演，搭配淡江大橋通車以及即將通車的捷運三鶯線，還有河海音樂季更是從6月份開始一路延續至9月共4個場次，豐富的展演活動，邀請民眾感受新北夏季魅力。

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觀旅局指出，今年以「一座城市、多種夏日玩法」為核心，整合各局處推出多項特色活動。包括夏至音樂節、三鶯線通車系列活動、河海音樂季、生音藝術節及永和仲夏夜之夢等；喜愛旅遊與美食體驗的民眾，也能透過雙溪荷花節、萬里山海線旅遊及深澳小卷季等活動，探索地方特色景觀，品嘗當季農漁特產與在地風味。

文化體驗方面規畫烏來小旅行、南島文化節、山客尞尞客庄產業節及原住民族聯合文化活動等，展現多元族群文化特色與深厚人文底蘊。此外，礦山藝術季及三峽藍染節也透過藝術創作與地方創生，帶領民眾重新認識地方文化價值。夜間野柳石光夜訪女王、深澳鐵道自行車星臨騎境、九份紅燈籠祭、北海潮與火及仲夏繽紛樂等活動，運用燈光藝術、沉浸式展演與自然景觀結合，打造浪漫夏夜風景。

福隆國際沙雕藝術季及八里城市沙雕展今年與知名人氣IP合作，推出大型主題沙雕作品，結合創意藝術與親子互動元素，預料掀起打卡熱潮。喜歡戶外運動的民眾則可參與定向越野活動及「GOLD TRAIL淘金越野」國際級越野賽，體驗探索與挑戰的樂趣。暑假期間還有觀光工廠輕旅行、板橋夏日嘉年華、周末藝術秀、兒童藝術節及國際街舞大賽等活動接力登場，提供親子家庭及不同年齡層多元休閒選擇。

河海音樂季今年增加八里場，打造四大主題音樂舞台，從海岸、河岸延伸至都會場域，以音樂串聯城市風景。演出內容橫跨經典民歌、原創音樂、多元族群樂曲及流行音樂等不同曲風，邀民眾感受夏日河海音樂魅力。