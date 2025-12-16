新北Q3房價持穩微漲 地政局：剛性需求撐盤

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府地政局公布114年第3季住宅價格指數，114年7月至9月全市住宅價格指數分別為130.40、131.84及131.88，月漲幅介於0.03%至1.10%之間；另大樓及公寓價格指數與上季相較，亦呈現平穩微漲趨勢，顯示整體住宅市場維持穩定發展。

圖／新北114年Q3整體住宅價格指數呈平穩微漲，圖為永和區仁愛路周邊。（新北市政府地政局提供）

8大次分區、捷運沿線指數漲跌互見，整體趨勢持穩

地政局局長汪禮國指出，觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水地區，114年7月至9月各月住宅價格指數漲跌互見，單月變動率介於-2.83%至3.50%；若與去年同期相比，年變動率約落在-3.37%至9.69%之間。

整體而言，雖受央行第7波選擇性信用管制影響，市場成交量略為縮減，但在自住等剛性需求的支撐下，各區住宅價格仍大致持穩。

捷運沿線住宅市場方面，本季各捷運沿線價格指數亦呈現漲跌互見；其中，新店線及環狀線指數較上季略為下滑，跌幅介於-1.51%至-0.13%，至於板南線（板橋段、土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及淡水線等，則較上季上漲0.02%至1.13%。

地政局地價科科長蕭湘君分析，整體呈現平穩，主要原因是捷運沿線住宅具交通便利及生活機能成熟的優勢；購屋需求持續支撐價格表現，使整體走勢維持平穩。

新成屋、整體開發區指數呈現微漲趨勢

另就新成屋及整體開發區觀察，114年第3季新成屋價格指數為124.21，較上季上漲1.12%；臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區等整體開發區季指數，漲幅介於0.33%至2.61%。

地政局指出，原物料及工資成本上升，加上通膨預期心理，使新成屋價格持續微漲；整體開發區雖受信用管制影響，市場觀望氣氛濃厚，但因生活機能逐漸成熟，仍吸引人口移入，支撐區域房價穩定成長。

地政局補充，將持續定期公布住宅價格及租金相關指數，並編製不動產市場分析季報，提供民眾與市場各界多元且透明的房市資訊；相關資料已置於「新北市政府地政局網站」及「新北不動產愛連網」，歡迎各界瀏覽指教。

